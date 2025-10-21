Binnenkijken bij duurzame huizen in Bronckhorst
BRONCKHORST – Hoe maak je van een oud huis een energiezuinige woning? Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 1 en 8 november openen zes huiseigenaren in de gemeente Bronckhorst hun deuren. Bezoekers kunnen er ideeën opdoen voor eigen verbouw- of verduurzamingsplannen.
Bewoners delen hun ervaringen met isolatie, warmtepompen en energiebesparing. Zo kun je in Keijenborg zien hoe een oude boerderij uit 1930 werd omgebouwd tot een moderne multi-generatiewoning. In Hengelo (Gld) staat de plusenergiewoning die in 2020 werd uitgeroepen tot Duurzaamste Huis van Nederland. Ook in Vorden, Halle en Zelhem zijn inspirerende voorbeelden te bekijken, van een monumentale boerderij met kalkhennepmuren tot een energieneutraal “aquadomum” — een huis dat zelf energie opwekt.
De open dagen maken deel uit van de dertiende editie van de Nationale Duurzame Huizen Route, een initiatief dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt.
📅 Zaterdag 1 en 8 november 2025
📍 Diverse locaties in gemeente Bronckhorst
💶 Gratis toegang, aanmelden verplicht
🔗 www.duurzamehuizenroute.nl
Wist je dat de Nationale Duurzame Huizen Route inmiddels wordt ondersteund door meer dan honderd gemeenten in Nederland?
