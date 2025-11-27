Bintangs keren terug naar Taste voor laatste show vóór afscheidstournee
GROENLO – Voordat de Bintangs in 2026 beginnen aan hun afscheidstournee BINTANGS BYE BYE, speelt de oudste rockband van Nederland op zondag 7 december nog één keer in het uitverkochte muziekcafé Taste. Het wordt hun derde optreden op deze locatie, waar eigenaar Roland en Marion – zelf grote fans – de band graag ontvangen.
De Bintangs vieren dit jaar hun 65-jarig bestaan. In 2026 rijdt de groep een laatste ereronde langs favoriete podia en festivals. Het slotakkoord volgt op zondag 11 oktober 2026 in poppodium Victorie in Alkmaar. “Maar Frank zal niet stil gaan zitten,” verwachten Roland en Marion. “We denken dat er daarna nog wel iets moois gaat komen, misschien akoestisch.”
De band, met de vaste bezetting van de afgelopen tien jaar – Frank Kraaijeveld, Marco Nicola, Dagomar Jansen en Burt van der Meij – heeft in die periode drie albums uitgebracht en de rhythm & blues opnieuw leven ingeblazen. Met het afscheid in zicht willen de muzikanten hun fans nog één keer bedanken.
Wie toch nog hoopt een kaartje te bemachtigen voor de show in Groenlo: kijk eens op TicketSwap.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk 1
Trending deze week
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- Kwerreveld Dakbedekkingen sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 1
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2