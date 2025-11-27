Bintangs keren terug naar Taste voor laatste show vóór afscheidstournee

26 keer bekeken

GROENLO – Voordat de Bintangs in 2026 beginnen aan hun afscheidstournee BINTANGS BYE BYE, speelt de oudste rockband van Nederland op zondag 7 december nog één keer in het uitverkochte muziekcafé Taste. Het wordt hun derde optreden op deze locatie, waar eigenaar Roland en Marion – zelf grote fans – de band graag ontvangen.

De Bintangs vieren dit jaar hun 65-jarig bestaan. In 2026 rijdt de groep een laatste ereronde langs favoriete podia en festivals. Het slotakkoord volgt op zondag 11 oktober 2026 in poppodium Victorie in Alkmaar. “Maar Frank zal niet stil gaan zitten,” verwachten Roland en Marion. “We denken dat er daarna nog wel iets moois gaat komen, misschien akoestisch.”

De band, met de vaste bezetting van de afgelopen tien jaar – Frank Kraaijeveld, Marco Nicola, Dagomar Jansen en Burt van der Meij – heeft in die periode drie albums uitgebracht en de rhythm & blues opnieuw leven ingeblazen. Met het afscheid in zicht willen de muzikanten hun fans nog één keer bedanken.

Wie toch nog hoopt een kaartje te bemachtigen voor de show in Groenlo: kijk eens op TicketSwap.

