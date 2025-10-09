Bladkorven weer terug in Bronckhorst
BRONCKHORST – Vanaf 6 oktober plaatst de gemeente Bronckhorst opnieuw zo’n 200 bladkorven in vrijwel alle dorpen en buurtschappen. Inwoners kunnen hier gratis hun bladafval uit de tuin kwijt. Dat bespaart ruimte in de groene container. De korven worden wekelijks geleegd en verdwijnen weer in de week voor Kerst.
De gemeente benadrukt dat de korven uitsluitend bedoeld zijn voor bladeren. Takken, gras, tuinafval of plastic zakken horen er niet in. “Zodra er regelmatig verkeerd afval in een korf wordt aangetroffen, halen we die korf op die locatie weg,” aldus de gemeente.
Wie meer groenafval kwijt wil, kan jaarlijks tot 500 kilo gratis aanbieden bij de afvalbrengpunten in Doetinchem of Zutphen, op vertoon van de afvalpas.
📅 Vanaf 6 oktober
📍 Diverse locaties in gemeente Bronckhorst
🔗 www.bronckhorst.nl/bladkorven
