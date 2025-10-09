Bladkorven weer terug in Bronckhorst

BRONCKHORST – Vanaf 6 oktober plaatst de gemeente Bronckhorst opnieuw zo’n 200 bladkorven in vrijwel alle dorpen en buurtschappen. Inwoners kunnen hier gratis hun bladafval uit de tuin kwijt. Dat bespaart ruimte in de groene container. De korven worden wekelijks geleegd en verdwijnen weer in de week voor Kerst.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De gemeente benadrukt dat de korven uitsluitend bedoeld zijn voor bladeren. Takken, gras, tuinafval of plastic zakken horen er niet in. “Zodra er regelmatig verkeerd afval in een korf wordt aangetroffen, halen we die korf op die locatie weg,” aldus de gemeente.

Wie meer groenafval kwijt wil, kan jaarlijks tot 500 kilo gratis aanbieden bij de afvalbrengpunten in Doetinchem of Zutphen, op vertoon van de afvalpas.

📅 Vanaf 6 oktober

📍 Diverse locaties in gemeente Bronckhorst

🔗 www.bronckhorst.nl/bladkorven

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Ontvang elke week een nieuw streekverhaal uit de Achterhoek rechtstreeks in je inbox. Meld je aan en lees het hele verhaal. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)