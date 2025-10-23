Blasmusik klinkt so: feestelijke matinee in De Mattelier

GROENLO – De Grenslandkapel en de Grensland Oberkrainer bundelen opnieuw hun krachten voor een muzikale middag vol blaasmuziek, zang en gezelligheid. Op zondag 23 november 2025 klinkt in De Mattelier in Groenlo de nieuwe voorstelling Blasmusik klingt so.

Na eerdere uitverkochte edities belooft ook deze matinee een feest voor liefhebbers van polka’s, marsen en walsen. De Grenslandkapel, onder leiding van Anton Nijenes, speelt een fris programma met nieuwe arrangementen, terwijl Anton Nijenes en Ilse Kristen voor een vrolijke vocale noot zorgen.

Daarna neemt de Grensland Oberkrainer, onder leiding van Bob Schulten, het publiek mee naar de muzikale sfeer van Oostenrijk en Slovenië met hun herkenbare Oberkrainerstijl.

📅 Zondag 23 november 2025

🕑 Aanvang: 14.00 uur

📍 De Mattelier, Groenlo

🎟️ Kaarten: via www.dematelier.nl

of tel. 0544-462020

