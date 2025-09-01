Bloemsierkunst Weenink sluit deuren in september 2025

GROENLO – Na jaren van creativiteit en betrokkenheid stopt Bloemsierkunst Weenink in Groenlo. De winkel aan de Beltrumsestraat sluit op zaterdag 27 september 2025 definitief.

De combinatie van twee winkels en een gezin vroeg meer energie dan gezond vol te houden. “Het juiste doen is soms het moeilijkste doen,” zegt ze. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen, de bijzondere opdrachten en de warmte die ik hier mocht ervaren. Vanaf het eerste moment voelde ik me welkom in Groenlo”, laat de eigenaresse weten op Facebook

Cadeaubonnen blijven geldig tot de sluitingsdatum in Groenlo en daarna nog tot 31 december 2025 bij Beo Bloembinders aan de Doetinchemseweg 28 in Varsseveld. Volle spaarkaarten kunnen tot 27 september 2025 worden ingeleverd, daarna vervallen ze.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in