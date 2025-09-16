Blues, rock en funk bij De Stier met Krissy Matthews, Turbo en WETT

EIBERGEN – Op zondag 21 september staat De Stier in het teken van een muzikale driedubbel. Vanaf 14.00 uur opent de rockband Turbo het buitenpodium. De band met roots in VandenBerg, Vitesse en Diesel laat klassiek rockwerk herleven.

Om 16.00 uur volgt de Brits-Noorse gitarist Krissy Matthews met zijn energieke blues-, rock- en rock-’n-rollband. Matthews stond al op jonge leeftijd op internationale podia en speelde met grootheden als BB King en John Mayall. Zijn platen verschijnen sinds 2021 bij Ruf Records, en hij maakt deel uit van de Hamburg Blues Band. Met Slawek Semeniuk (bas) en Gerry Reynders (drums) belooft het een vurige set te worden.

De afsluiter is de Noord-Hollandse band WETT, die om 18.30 uur begint. Verwacht strakke funk/rock-grooves met invloeden uit jazz en metal. WETT staat bekend om opzwepende live-optredens en werkte samen met acts als Dog Eat Dog en Fun Lovin’ Criminals.

“Een hoop smaken, een hoop pit. Altijd funky fresh,” belooft de organisatie.

📅 Zondag 21 september 2025

📍 Buitenpodium De Stier

⏰ Turbo 14.00 uur | Krissy Matthews 16.00 uur | WETT 18.30 uur

💶 Entree: n.t.b.

🔗 Meer info: (website De Stier)

Wist je dat Krissy Matthews al op zijn twaalfde het podium deelde met blueslegende John Mayall?

