Bock & Roll met Smokin’ Beaver bij Café De Stier
EIBERGEN – Café De Stier organiseert op zaterdag 11 oktober een avond vol rock, blues en bockbier. Tijdens de Bock & Roll-avond staan maar liefst vijf verschillende bokbieren op de tap én treedt de band Smokin’ Beaver op.
De gelegenheidsformatie bestaat uit ervaren muzikanten van onder meer Wild Romance, Paris Dandies, Virtuoos Sons en I Travel. Gitarist en zanger Dirk Vermeij, bassist Appie Folgerts en drummer Bob Hoekstra brengen een mix van dampende rock en rauwe blues met een stevige dosis energie. Verwacht covers van onder andere The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Kinks, Chuck Berry, Neil Young, Bob Dylan en Herman Brood.
“Smokin’ Beaver speelt Rock & Roll recht uit het hart – precies zoals het hoort,” aldus de organisatie.
📅 Zaterdag 11 oktober 2025
📍 Café De Stier, Eibergen
🕤 Aanvang: 21.30 uur
💶 Entree: gratis
Wist-je-dat
Café De Stier al jaren bekendstaat om zijn livemuziekavonden met een mix van stevige rock en Achterhoekse gezelligheid?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 12
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 2
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 2
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
Trending deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 2
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 2
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4
- Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen 1