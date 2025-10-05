Bock & Roll met Smokin’ Beaver bij Café De Stier

EIBERGEN – Café De Stier organiseert op zaterdag 11 oktober een avond vol rock, blues en bockbier. Tijdens de Bock & Roll-avond staan maar liefst vijf verschillende bokbieren op de tap én treedt de band Smokin’ Beaver op.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De gelegenheidsformatie bestaat uit ervaren muzikanten van onder meer Wild Romance, Paris Dandies, Virtuoos Sons en I Travel. Gitarist en zanger Dirk Vermeij, bassist Appie Folgerts en drummer Bob Hoekstra brengen een mix van dampende rock en rauwe blues met een stevige dosis energie. Verwacht covers van onder andere The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Kinks, Chuck Berry, Neil Young, Bob Dylan en Herman Brood.

“Smokin’ Beaver speelt Rock & Roll recht uit het hart – precies zoals het hoort,” aldus de organisatie.

📅 Zaterdag 11 oktober 2025

📍 Café De Stier, Eibergen

🕤 Aanvang: 21.30 uur

💶 Entree: gratis

Wist-je-dat

Café De Stier al jaren bekendstaat om zijn livemuziekavonden met een mix van stevige rock en Achterhoekse gezelligheid?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)