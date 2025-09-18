Boekjes & Babbels: Voorleesuurtjes in de bibliotheken van de Achterhoek

ACHTERHOEK – Baby’s, peuters en hun ouders zijn de komende weken weer welkom bij Boekjes & Babbels, het gezelligste voorleesuurtje in de bibliotheken van Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk. Tijdens deze ochtenden staat samen lezen en beleven centraal.

Van 10.30 tot 11.30 uur wordt er voorgelezen, vaak aan de hand van een thema of prentenboek. Voor kinderen is dit niet alleen leuk, maar ook leerzaam: voorlezen prikkelt de fantasie, vergroot de woordenschat en bevordert de taalontwikkeling. Voor ouders biedt het een kans om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeding en (voor)lezen, onder het genot van een kop koffie of thee.

Soms wordt er gebruikgemaakt van een kamishibai, een Japans vertelkastje, om het verhaal extra tot leven te brengen. Na afloop kunnen peuters meedoen aan een kleine activiteit en ouders krijgen informatie over BoekStart en het gebruik van de bibliotheek.

“Voorlezen is een feestje voor ouder én kind,” aldus de bibliotheekorganisatie. “Het plezier staat voorop, maar ongemerkt leren kinderen er ook ontzettend veel van.”

Het programma is geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Ook het bibliotheeklidmaatschap is voor kinderen tot 18 jaar kosteloos.

📅 Data Oost Gelre

do 2 okt – Bibliotheek Lichtenvoorde

do 16 okt – Bibliotheek Groenlo

📅 Data Berkelland

wo 24 sep – Bibliotheek Ruurlo

wo 1 okt – Bibliotheek Borculo

vr 3 okt – Bibliotheek Eibergen

wo 15 okt – Bibliotheek Neede

📅 Winterswijk

vr 3 okt – Bibliotheek Winterswijk

⏰ 10.30 – 11.30 uur

💶 Gratis toegang

🔗 www.oostachterhoek.nl/boekjesbabbels

Wist je dat … kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen gemiddeld een voorsprong hebben van ruim een jaar in hun taalontwikkeling wanneer ze naar school gaan?