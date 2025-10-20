Boerderij De Strake wint verkiezing ‘Mooiste Boerderij van de Achterhoek 2025’
BORCULO – Boerderij De Strake van Stefan Flint en Berry Lusink uit Winterswijk-Huppel is uitgeroepen tot mooiste boerderij van de Achterhoek 2025. De prijs werd zaterdagmiddag 18 oktober uitgereikt bij boerderijmuseum De Lebbenbrugge in Borculo.
De jury koos De Strake als winnaar vanwege de hoge architectonische, bouwhistorische en landschappelijke waarde, gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen. De verkiezing is een initiatief van de Boerderijenstichting Achterhoek.
De tweede en derde plaats gingen zowel bij de jury- als publieksbeoordeling naar Erven de Pieper van Govert en Rachel Bras uit Mariënvelde en boerderij Klompenbart van Otto Willemsen en Sabine Harterink uit Netterden.
De publieksprijs ging dit jaar naar boerderij ’t Uylenest van Dick en Marry Langwerden uit De Heurne (gemeente Aalten), met 124 stemmen. In totaal werden 809 unieke stemmen uitgebracht via de website van de Boerderijenstichting Achterhoek.
