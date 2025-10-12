Boeren, financiers en beleidsmakers in gesprek over toekomst van agrarische sector
GROENLO – Hoe kunnen boeren hun bedrijf draaiende houden in een tijd waarin natuur, klimaat en maatschappij steeds meer eisen stellen? Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst “Good Boern: Now en Straks – Twente/Achterhoek” op donderdag 13 november in Bommelwereld in Groenlo.
Boeren uit de regio gaan samen met oud-minister Gerda Verburg en Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform, in gesprek over de toekomst van de landbouw. De bijeenkomst wordt geleid door Bert Eeftink, beter bekend als cabaretier Helligen Hendrik.
Na eerdere succesvolle edities in Brabant krijgt het initiatief nu een vervolg in de Achterhoek en Twente. Boeren vertellen hun persoonlijke verhaal over de keuzes en zorgen die spelen op hun erf. Aansluitend volgt een paneldiscussie onder het motto “Blijven boeren: kan het wel of kan het niet?”.
Tijdens workshops komen onderwerpen als nieuwe verdienmodellen, energieproductie op het boerenbedrijf en maatschappelijke verwachtingen aan bod. De middag wordt afgesloten met een borrel.
📅 Donderdag 13 november 2025
🕛 12.00 – 17.30 uur (inclusief lunch)
📍 Bommelwereld, Groenlo
💶 Gratis toegang – aanmelden vóór 31 oktober via Eventbrite
ℹ️ Bij overinschrijving hebben boeren voorrang
Wist je dat de bijeenkomst wordt georganiseerd door Rabobank, 8RHK Ambassadeurs, het Nationaal Klimaat Platform en partners als Duurzaamheid.nl en Stichting Agrarisch Netwerk Achterhoek?
