Boh Foi Toch sluit jubileumjaar af met dubbel-lp Onmundeg Mooi
GROENLO – De populaire dialectband Boh Foi Toch sluit haar 35-jarig jubileumjaar af met de presentatie van de nieuwe dubbel-lp Onmundeg Mooi. De feestelijke release vindt plaats op zaterdag 15 november in City Lido in Groenlo.
De zaal opent om 20.30 uur en kaarten kosten €14,50, verkrijgbaar online en aan de deur. Fans kunnen na afloop hun lp laten signeren door de bandleden. De plaat is ook verkrijgbaar via de webshop van Boh Foi Toch en bij lokale platenzaken.
Met Onmundeg Mooi brengt de band een muzikaal slotakkoord van een druk jubileumjaar vol optredens, heruitgaven en verrassingen. Eerder dit jaar verscheen al een dubbel-cd met dezelfde titel, die enthousiast werd ontvangen door fans en pers.
Zanger en frontman Hans Keuper zegt hierover: “’t Was onmundeg mooi om na al die jaoren weer zó veul volk te zien meezingen. Deze plaat is een cadeau an alle fans die ons trouw blieven.”
Na de show in Groenlo neemt Boh Foi Toch een korte winterpauze, tot 21 februari 2026. Toch is de band dit jaar nog één keer live te zien: op 13 december in het Sourcy Center in Zieuwent, tijdens Kamerøje van Nathals Live, in een driemansformatie met Remko Keizer op bas.
📅 Datum: zaterdag 15 november 2025
📍 Locatie: City Lido, Groenlo
💶 Entree: €14,50
🔗 Meer info: citylido.nl | bohfoitoch.nl
