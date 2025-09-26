BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma

GROENLO – Maandag 29 september staat Groenlo centraal in het radioprogramma 5 Dagen (NTR/PowNed) op NPO Radio 1. De uitzending volgt de laatste voorbereidingen van BommelWereld, het nieuwe overdekte kinderpretpark van Edwin Bomers in de Achterhoek. Hoofdgast is pretparkjournalist Wessel Wit (Looopings); Jo van Egmond presenteert.

Waarom nu? BommelWereld opent deze week de deuren. De makers van 5 Dagen laten horen hoe de thematisering vorm krijgt – met onder meer streetartist Rosalie de Graaf – en bespreken de impact voor de regio.

“Met BommelWereld willen we kinderen een veilige, fantasierijke speelplek bieden én Groenlo op de pretparkkaart zetten,” zegt eigenaar Edwin Bomers.

📅 Maandag 29 september

📍 BommelWereld, Groenlo (opnames)

📻 NPO Radio 1 – 5 Dagen

🕖 Uitzending: 20.00 uur

🔗 Meer info: NPO Radio 1 – 5 Dagen (programmapagina)

