BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma
GROENLO – Maandag 29 september staat Groenlo centraal in het radioprogramma 5 Dagen (NTR/PowNed) op NPO Radio 1. De uitzending volgt de laatste voorbereidingen van BommelWereld, het nieuwe overdekte kinderpretpark van Edwin Bomers in de Achterhoek. Hoofdgast is pretparkjournalist Wessel Wit (Looopings); Jo van Egmond presenteert.
Waarom nu? BommelWereld opent deze week de deuren. De makers van 5 Dagen laten horen hoe de thematisering vorm krijgt – met onder meer streetartist Rosalie de Graaf – en bespreken de impact voor de regio.
“Met BommelWereld willen we kinderen een veilige, fantasierijke speelplek bieden én Groenlo op de pretparkkaart zetten,” zegt eigenaar Edwin Bomers.
📅 Maandag 29 september
📍 BommelWereld, Groenlo (opnames)
📻 NPO Radio 1 – 5 Dagen
🕖 Uitzending: 20.00 uur
🔗 Meer info: NPO Radio 1 – 5 Dagen (programmapagina)
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- Winterswijkse Cultuurbus rijdt opnieuw uit 2
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 1
- Oost Gelre werkt aan ‘thuis voor nieuwkomers’ – open dag azc Winterswijk geeft inkijkje 1
- Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober 1