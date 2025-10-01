BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers

Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre en Milou Toonder, kleindochter van Marten Toonder, knippen gezamenlijk het lint door bij de officiële opening van BommelWereld in Groenlo. Foto: Marcel Houwer

GROENLO – Met het doorknippen van een lint openden burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre en Milou Toonder, kleindochter van Marten Toonder, woensdagmiddag officieel BommelWereld. Het nieuwe indoor themapark, helemaal in het teken van Olivier B. Bommel en Tom Poes, ontvangt vanaf vrijdag 3 oktober de eerste bezoekers.

Eerste proefdag voor basisscholen

Een dag eerder (dinsdag) mochten kinderen van basisscholen uit Groenlo en Zwolle al kennismaken met het park. Initiatiefnemer Edwin Bomers: “De blije gezichtjes die je dan ziet – dáár doe je het voor.” Ook Milou Toonder was onder de indruk: “Ik had niet verwacht dat het zó mooi zou worden. Je hebt echt het gevoel alsof je de verhalen binnenstapt.”

Nuchter in de Achterhoek

Bomers, bekend van Marveld Recreatie, vertelde openhartig over zijn keuze voor Toonders stripwereld: “In 2014 wilde ik een intentieverklaring tekenen voor Angry Birds, maar dat was niet genoeg voor mij. Met BommelWereld hebben we iets wat bij de Achterhoek past. We blijven nuchter: als er in het eerste jaar 100.000 bezoekers komen, ben ik helemaal blij.”

Een zichtbare blikvanger langs de N18

Wie over de N18 bij Groenlo rijdt, ziet het 23 meter hoge kasteel Bommelstein al van verre liggen. Het park ligt pal naast Marveld Recreatie en is goed bereikbaar voor zowel vakantiegangers als dagjesmensen. Woensdag werd bij de opening de laatste hand gelegd aan de omgeving: een wagen van Rouwmaat veegde de parkeerplaats schoon, waar inmiddels ook oplaadpalen voor elektrische auto’s staan.

Binnenstappen in BommelWereld

Via de grote poort wandel je naar de entreehal met toegang tot De Bommelzolder en een theater met 250 zitplaatsen. Vervolgens leiden een statige trap of de Eregalerij – een lange hellingbaan vol Bommel-illustraties – naar de lager gelegen kasteeltuinen.

Daar ontvouwt zich een fantasiewereld met meer dan twintig attracties, verdeeld over themagebieden als de Kasteeltuinen, Stad Rommeldam, de Zwarte Bergen, het Circusterrein, de Rivier de Rommel en het Uitvindersgebied. Bekende attracties zijn onder meer de Oude Schicht, de Bulderbaan (achtbaan), de Bots Bolides, het Daverende Draken Spektakel en de trekvlotten. Bij diverse attracties kunnen bezoekers een QR-code scannen om het bijbehorende verhaal te beluisteren.

Voor wie is BommelWereld bedoeld?

BommelWereld is opgezet als familiepark voor alle leeftijden.

Jonge kinderen genieten van rustige attracties zoals de Vriendelijke Visjes, trekvlotten en het Speelprieel.

Basisschoolkinderen en tieners vinden spanning in de Bulderbaan, de Bots Bolides of het Daverende Draken Spektakel.

Ouders en volwassenen beleven plezier in de familierides en herkennen de verhalen en humor uit Toonders stripwereld.

Vooruitblik

Het park is ruim 9.000 m² groot, maar Bomers houdt alvast ruimte voor de toekomst: “Er kunnen nog drie à vier attracties bijkomen.” Voor nu is hij vooral trots dat de Achterhoek er een unieke gezinsbestemming bij heeft.

Locatie: Maarsevonder 1, Groenlo (naast Marveld Recreatie)

Openingstijden: vanaf 3 oktober, 10.00 – 17.00 uur (op openingsdagen)

Website: www.bommelwereld.nl

