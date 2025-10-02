Bouw je eigen escaperoom in Virtual Reality bij BIEBlab Neede

NEEDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 9 oktober om 15.00 uur in de Bibliotheek Neede hun eigen 3D escaperoom bouwen met behulp van virtual reality. De workshop maakt deel uit van het BIEBlab, waar kinderen spelenderwijs kennismaken met creatieve technologie. Deelname kost € 4,50 en aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek.

Tijdens de workshop bedenken kinderen hun eigen wereld – bijvoorbeeld in de jungle, de stad of onder water – en verstoppen er raadsels en voorwerpen in. Met een VR-bril kunnen ze hun eigen escaperoom beleven en ook die van anderen proberen op te lossen. Het programma Delightex, dat hiervoor wordt gebruikt, is gratis en kan later ook thuis worden uitgeprobeerd.

De activiteit sluit aan bij de Kinderboekenweek, waarin avontuur en ontdekken centraal staan. “Het is een leuke manier om lezen en puzzelen te combineren met nieuwe technologie,” aldus de bibliotheek.

📅 Donderdag 9 oktober, 15.00 uur

📍 Bibliotheek Neede

💶 € 4,50

🔗 www.oostachterhoek.nl/bieblab

Wist je dat er wereldwijd al complete escaperooms bestaan die volledig in VR worden gespeeld, waarbij meerdere spelers tegelijk puzzels oplossen in dezelfde digitale omgeving?

