Bouw je eigen escaperoom in Virtual Reality bij BIEBlab Neede
NEEDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 9 oktober om 15.00 uur in de Bibliotheek Neede hun eigen 3D escaperoom bouwen met behulp van virtual reality. De workshop maakt deel uit van het BIEBlab, waar kinderen spelenderwijs kennismaken met creatieve technologie. Deelname kost € 4,50 en aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek.
Tijdens de workshop bedenken kinderen hun eigen wereld – bijvoorbeeld in de jungle, de stad of onder water – en verstoppen er raadsels en voorwerpen in. Met een VR-bril kunnen ze hun eigen escaperoom beleven en ook die van anderen proberen op te lossen. Het programma Delightex, dat hiervoor wordt gebruikt, is gratis en kan later ook thuis worden uitgeprobeerd.
De activiteit sluit aan bij de Kinderboekenweek, waarin avontuur en ontdekken centraal staan. “Het is een leuke manier om lezen en puzzelen te combineren met nieuwe technologie,” aldus de bibliotheek.
📅 Donderdag 9 oktober, 15.00 uur
📍 Bibliotheek Neede
💶 € 4,50
🔗 www.oostachterhoek.nl/bieblab
Wist je dat er wereldwijd al complete escaperooms bestaan die volledig in VR worden gespeeld, waarbij meerdere spelers tegelijk puzzels oplossen in dezelfde digitale omgeving?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 27
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 12
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 3
- Oost Gelders Jeugdorkest toont LEF! in De Pol Aalten 2
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
Trending deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 27
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 12
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 3
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 1
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 4