Bouw je eigen game in Scratch met BIEBlab
ACHTERHOEK – Kinderen die nieuwsgierig zijn naar technologie kunnen in november hun eigen game bouwen tijdens BIEBlab in de bibliotheken van Ruurlo, Neede en Winterswijk. In deze creatieve workshop leren deelnemers hoe ze met het programma Scratch stap voor stap een spel kunnen programmeren — misschien wel iets dat lijkt op Pacman of Space Invaders!
Onder begeleiding maken de kinderen eerst samen een eenvoudige game, waarna ze zelf aan de slag mogen. Ze kunnen hun spel moeilijker maken, personages aanpassen of zelfs elkaars games uitproberen. Ook zijn er boeken over Scratch en programmeren te leen voor wie verder wil experimenteren.
“Met Scratch leren kinderen spelenderwijs logisch denken en ontdekken ze hoe leuk programmeren kan zijn,” aldus de organisatie van BIEBlab.
📅 Woensdag 5 november – Bibliotheek Ruurlo (15.00 uur)
📅 Donderdag 6 november – Bibliotheek Winterswijk (15.00 uur)
📅 Woensdag 12 november – Bibliotheek Neede (15.00 uur)
💶 Deelname: € 4,50 per kind
👧 Leeftijd: groep 5 t/m 8
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblab
of in de bibliotheek
