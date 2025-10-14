Bronckhorst maakt pré-mantelzorgwoningen mogelijk
BRONCKHORST – Inwoners van de gemeente Bronckhorst mogen vanaf 13 oktober 2025 een tijdelijke (pré-)mantelzorgwoning op hun eigen terrein plaatsen, ook als er nog geen directe zorgvraag is. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden op een toekomstige mantelzorgsituatie.
Tot nu toe mocht een mantelzorgwoning pas worden geplaatst als iemand daadwerkelijk mantelzorg ontving. Met de nieuwe regeling biedt de gemeente nu ook ruimte voor preventieve mantelzorg – bijvoorbeeld bij een toenemende zorgvraag of bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
Wethouder Emmeke Gosselink (Wonen) licht toe: „De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van inwoners om eerder te kunnen inspelen op toekomstige zorgsituaties. Door het mogelijk te maken om een pré-mantelzorgwoning te plaatsen, geven we inwoners de ruimte om op tijd te handelen. Dat draagt bij aan het welzijn van zowel mantelzorgers als zorgvragers.”
Wie gebruik wil maken van de regeling, heeft wel een zorgindicatie nodig. Deze wordt afgegeven door de sociaal-consulenten van de gemeente na een keukentafelgesprek. In het geval van een pré-mantelzorgwoning voor iemand die de AOW-leeftijd bereikt, is bovendien een vergunning voor afwijking van het omgevingsplan vereist. Daarbij wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing en de geldende regels.
📍 Gemeente Bronckhorst
🔗 www.bronckhorst.nl
Wist je dat
de gemeente Bronckhorst één van de eerste in de Achterhoek is die preventieve mantelzorgwoningen toestaat?
