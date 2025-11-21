Bronckhorst ontwikkelt nieuwe visie op Sociaal Domein: ‘Ondersteuning toekomstbestendig maken’
BRONCKHORST – Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft op 18 november ingestemd met het opstellen van een nieuwe visie voor het Sociaal Domein. De gemeente ziet de druk op zorg en ondersteuning toenemen en wil met een duidelijke koers zorgen dat deze hulp toegankelijk en betaalbaar blijft.
Als uitgestrekte plattelandsgemeente met 44 kernen staat Bronckhorst voor extra uitdagingen. Maatwerk, slimme samenwerking en een heldere rolverdeling tussen gemeente en partners zijn volgens het college noodzakelijk om inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen.
Wethouder Puijk benadrukt dat veranderingen in de samenleving vragen om duidelijke keuzes:
“We nemen de regie door een langetermijnvisie te ontwikkelen. Zo brengen we focus aan en stellen we prioriteiten, zodat ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar blijft voor wie dat nodig heeft.”
De gemeente combineert cijfers en beleidsinformatie met ervaringen van inwoners, organisaties en samenwerkingspartners. Deze combinatie moet inzicht geven in wat er speelt, waar knelpunten liggen en welke kansen benut kunnen worden. De resultaten worden meegenomen in het nieuwe coalitieprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart.
Inwoners en organisaties worden de komende tijd op verschillende manieren betrokken, onder meer via bijeenkomsten, enquêtes en gesprekken met maatschappelijke partners en de gemeenteraad. Het doel: een breed gedragen visie die past bij de Bronckhorster werkelijkheid.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 3
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Christmas by Candlelight in Zieuwent: barok in kaarslicht 2
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
Trending deze week
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 3
- Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2 1
- Omgevingsplan De Molenberg op weg naar besluit gemeenteraad Oost Gelre 1
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Milieu Centraal waarschuwt: nu maatregelen nemen tegen muizenoverlast 1
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2