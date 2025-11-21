Bronckhorst ontwikkelt nieuwe visie op Sociaal Domein: ‘Ondersteuning toekomstbestendig maken’

33 keer bekeken

BRONCKHORST – Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft op 18 november ingestemd met het opstellen van een nieuwe visie voor het Sociaal Domein. De gemeente ziet de druk op zorg en ondersteuning toenemen en wil met een duidelijke koers zorgen dat deze hulp toegankelijk en betaalbaar blijft.

Als uitgestrekte plattelandsgemeente met 44 kernen staat Bronckhorst voor extra uitdagingen. Maatwerk, slimme samenwerking en een heldere rolverdeling tussen gemeente en partners zijn volgens het college noodzakelijk om inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen.

Wethouder Puijk benadrukt dat veranderingen in de samenleving vragen om duidelijke keuzes:

“We nemen de regie door een langetermijnvisie te ontwikkelen. Zo brengen we focus aan en stellen we prioriteiten, zodat ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar blijft voor wie dat nodig heeft.”

De gemeente combineert cijfers en beleidsinformatie met ervaringen van inwoners, organisaties en samenwerkingspartners. Deze combinatie moet inzicht geven in wat er speelt, waar knelpunten liggen en welke kansen benut kunnen worden. De resultaten worden meegenomen in het nieuwe coalitieprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart.

Inwoners en organisaties worden de komende tijd op verschillende manieren betrokken, onder meer via bijeenkomsten, enquêtes en gesprekken met maatschappelijke partners en de gemeenteraad. Het doel: een breed gedragen visie die past bij de Bronckhorster werkelijkheid.

