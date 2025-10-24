Bronckhorst verwelkomt jonge inwoners met een geboorteboom
BRONCKHORST – Een warm welkom voor de jongste inwoners van de gemeente Bronckhorst: ouders van pasgeboren kinderen en gezinnen die recent zijn verhuisd, ontvangen een gratis geboorteboom. Het symbolische cadeau staat voor groei, verbondenheid en een groenere leefomgeving.
De actie is bedoeld voor kinderen die in 2024 zijn geboren of in hun eerste levensjaar naar Bronckhorst verhuisden. Ouders hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen en kunnen hun boom nog tot 14 november bestellen via www.bronckhorst.nl/geboorteboom.
De bomen – zorgvuldig gekozen soorten die bijen, vlinders en vogels aantrekken – kunnen op vrijdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur worden opgehaald bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg 27 in Hengelo (Gld.). Bij het afhalen krijgen ouders een plantinstructie, onderhoudstips en een persoonlijke oorkonde met de naam van hun kind.
“Met elke geboorteboom groeit niet alleen een kind op, maar ook een stukje natuur mee,” aldus de gemeente Bronckhorst.
📅 Afhalen: vrijdag 29 november, 10.00–14.00 uur
📍 Locatie: Gemeentewerf, Zelhemseweg 27, Hengelo (Gld.)
💶 Kosten: gratis
🔗 Website: www.bronckhorst.nl/geboorteboom
