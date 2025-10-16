Brouwartikelenbeurs Grolsch trekt verzamelaars uit het hele land
GROENLO – Op zondag 2 november vindt in Groenlo de 31e Brouwartikelen Beurs van het Grolsch Verzamelaarsgilde plaats. Tussen 10.30 en 15.30 uur komen liefhebbers van biergeschiedenis, etiketten, glazen en andere brouwartikelen samen voor één van de grootste ruilbeurzen van Nederland.
De beurs is niet alleen bedoeld voor fanatieke verzamelaars, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van de Grolsch Bierbrouwerij, die teruggaat tot 1615. Bezoekers kunnen er unieke items vinden, kennis uitwisselen en meer te weten komen over de ontwikkeling van het merk Grolsch door de eeuwen heen.
📅 Zondag 2 november 2025, 10.30 – 15.30 uur
📍 Groenlo
💶 Entree: € 3,00 (tickets aan de zaal)
🔗 Meer informatie: www.grolschverzamelaarsgilde.nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 4
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 2
- Het jaar dat Groenlo stad werd 2
- CuraCo Aalten onder toezicht na ernstige tekortkomingen 2
- Rustig lawaaiprotest in Aalten tegen mogelijk AZC 2
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1