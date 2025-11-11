Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo
GROENLO – Op zaterdag 27 juni 2026 wordt het Brouwerspark opnieuw omgetoverd tot een sfeervolle Amsterdamse grachtenbuurt. Tijdens de derde editie van het Brouwersgrachtconcert brengt de 13-koppige formatie ‘Gewoon André’ een tweeënhalf uur durende ode aan André Hazes. Meezingers, emoties en gezelligheid gegarandeerd – allemaal op het drijvende podium achter Brouwersnös.
Naast ‘Gewoon André’ betreedt ook Peter Beense, een van de bekendste volkszangers van Nederland, het podium. De organisatie – vriendenclub Het Muiterschap van Brouwersnös en Lionsclub Oost Achterhoek – zorgt opnieuw voor een unieke sfeer met Amsterdamse aankleding, verlichte grachten en uitzicht op de ‘magere brug’ over de Eibergseweg.
“Het wordt weer een avond vol warmte, muziek en saamhorigheid,” aldus de organisatie. “We willen Groenlo laten genieten van het mooiste wat Amsterdam te bieden heeft, maar dan met Achterhoekse gezelligheid.”
📅 Datum: zaterdag 27 juni 2026
📍 Locatie: Brouwerspark, Groenlo
💶 Toegang: € 32,50 (early bird t/m 1 januari 2026)
🔗 Tickets: www.brouwersgrachtconcert.nl
Wist je dat
Het Brouwersgrachtconcert in 2024 voor het eerst plaatsvond en sindsdien is uitgegroeid tot een vaste zomertraditie in Groenlo?
