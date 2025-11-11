Bultepop 2025 barst los bij Overkamp in Vragender

VRAGENDER – Op zaterdag 15 november is het weer zover: Bultepop knalt bij Overkamp in Vragender met een gloednieuwe editie vol livemuziek, energie en gezelligheid. Drie acts zorgen voor een afwisselend programma waarin akoestische covers, rockklassiekers en popmeezingers elkaar in hoog tempo opvolgen.

De avond start om 20.00 uur in het café met Kim & Steven, het duo Kim Molenveld en Steven Gebbink. Met gitaar, zang en veel gevoel brengen ze akoestische powercovers van onder meer Anouk, Bløf en CCR — een intieme start van een groots feest.

Rond 21.00 uur neemt Band 1 het stokje over in de zaal. Deze groep muzikanten uit Vragender, Beltrum, Lichtenvoorde en Zwolle bij Groenlo speelt met volle overgave rock en pop uit de jaren ’70, ’80 en ’90, van Guns N’ Roses tot Fleetwood Mac.

Daarna warmt een lokale DJ het publiek op voor Band 2, met leden uit Vragender, Bredevoort, Lichtenvoorde, Zwolle en Winterswijk. Samen met de blazers van muziekvereniging Lumio uit Lichtenvoorde brengen ze nummers van ABBA, Bruce Springsteen, K’s Choice en Volbeat.

Bultepop staat bekend om zijn unieke formule: muzikanten uit de regio vormen telkens nieuwe combinaties, waardoor elke editie weer verrassend anders is.

📅 Datum: zaterdag 15 november 2025

📍 Locatie: Overkamp, Vragender

💶 Entree: €12,50 (voorverkoop) / €15,– (aan de deur)

🔗 Tickets: www.bultepop.nl/tickets

Wist je dat

Bultepop sinds de eerste editie in 2007 een begrip is in Vragender? Het evenement wordt elke twee jaar gehouden en brengt lokale muzikanten samen die soms pas bij de eerste repetitie kennismaken — en dat levert vaak verrassend sterke optredens op.