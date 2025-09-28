Burgemeester Stapelkamp geëerd met Duitse brandweeronderscheiding
AALTEN – Burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten heeft een medaille ontvangen van de Duitse Brandweervereniging. De onderscheiding werd uitgereikt vanwege zijn jarenlange inzet voor de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van brand- en rampenbestrijding.
Stapelkamp werkt nauw samen met de brandweerposten in Dinxperlo en het Duitse Suderwick (Stadt Bocholt). Dankzij zijn persoonlijke contacten en inzet zijn er gezamenlijke oefeningen, optredens en projecten ontstaan. Samen met burgemeester Thomas Kerkhoff van Bocholt speelt hij bovendien een sleutelrol in het CrossFire-project, waarin wordt onderzocht hoe de kazernes van beide plaatsen beter geïntegreerd kunnen worden.
Naast brandweerinitiatieven zet Stapelkamp zich ook in voor andere grensoverschrijdende activiteiten. Zo liet hij in 2024 een Nederlands stemlokaal inrichten op de overdekte brug tussen het verzorgingshuis in Dinxperlo en het Altenpflegeheim in Suderwick, zodat grensbewoners hun stem voor de Europese verkiezingen konden uitbrengen.
Over de onderscheiding zegt Stapelkamp: “Deze medaille zie ik als een grote eer, maar vooral als erkenning voor alle brandweermedewerkers en bestuurders die al jaren samenwerken aan de veiligheid van ons grensgebied. We hebben samen veel bereikt, en ik blijf mij inzetten voor een veilige en verbonden gemeenschap in Dinxperwick.”
