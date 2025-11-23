BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste
GROENLO – Het Grolse muziekcafé Rockcafé Taste ontvangt op vrijdag 29 november het bluesrocktrio BU!T, genoemd naar frontman Marten Buiter. Het optreden begint stipt om 21.00 uur.
Het drietal brengt energieke covers van onder anderen John Mayer, Marcus King en Joe Bonamassa. BU!T staat bekend om stevige grooves van ervaren muzikanten Rob Tenten en Martin Hummelink, en de opvallend sterke gitaarsolo’s van Marten Buiter. Volgens de organisatie belooft het een avond te worden waarop “je automatisch met een biertje in de hand blijft hangen”.
📅 Vrijdag 29 november
📍 Rockcafé Taste, Groenlo
💶 Info & tickets: via website
🔗 rockcafetaste.nl
