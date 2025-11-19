Capella Gudula verzorgt twee bijzondere muziekvespers in Lochem
LOCHEM – Capella Gudula geeft eind november en begin december twee muzikale vesperdiensten in de St. Gudulakerk in Lochem. Op zondag 30 november zingt het koor om 19.00 uur een Evensong met werken van onder anderen Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams, Hubert Parry en Edward Elgar. Bezoekers kunnen daarnaast meezingen met de bekende hymns Dear Lord and Father of Mankind en The day thou gavest, Lord, is ended.
Organist Wilbert Berendsen begeleidt de Evensong op het orgel. Ook zullen de recent geleende buisklokken van Advendo klinken, bespeeld door Harry ten Brinke.
Een week later, op zondag 7 december, volgt om 19.00 uur het traditionele Festival of Lessons and Carols. Daarbij worden geliefde Christmas carols gezongen, met medewerking van Rev. Alja Tollefsen als Anglicaans voorganger en opnieuw Wilbert Berendsen op orgel. Beide vesperdiensten staan onder leiding van dirigente Els Dijkerman.
📅 Data: 30 november & 7 december, 19.00 uur
📍 Locatie: St. Gudulakerk, Markt, Lochem
💶 Toegang: vrije gift
🔗 Website: kerklochem.nl / gudulakerk.nl
