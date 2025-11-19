Capella Gudula verzorgt twee bijzondere muziekvespers in Lochem

20 keer bekeken

LOCHEM – Capella Gudula geeft eind november en begin december twee muzikale vesperdiensten in de St. Gudulakerk in Lochem. Op zondag 30 november zingt het koor om 19.00 uur een Evensong met werken van onder anderen Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams, Hubert Parry en Edward Elgar. Bezoekers kunnen daarnaast meezingen met de bekende hymns Dear Lord and Father of Mankind en The day thou gavest, Lord, is ended.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Organist Wilbert Berendsen begeleidt de Evensong op het orgel. Ook zullen de recent geleende buisklokken van Advendo klinken, bespeeld door Harry ten Brinke.

Een week later, op zondag 7 december, volgt om 19.00 uur het traditionele Festival of Lessons and Carols. Daarbij worden geliefde Christmas carols gezongen, met medewerking van Rev. Alja Tollefsen als Anglicaans voorganger en opnieuw Wilbert Berendsen op orgel. Beide vesperdiensten staan onder leiding van dirigente Els Dijkerman.

📅 Data: 30 november & 7 december, 19.00 uur

📍 Locatie: St. Gudulakerk, Markt, Lochem

💶 Toegang: vrije gift

🔗 Website: kerklochem.nl / gudulakerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)