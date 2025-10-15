CDA vraagt actie tegen parkeerdruk in Groenlo

GROENLO – Het CDA Oost Gelre heeft tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 14 oktober aandacht gevraagd voor de toenemende parkeerdruk in de binnenstad van Groenlo. Volgens raadslid Jeroen Gerretsen ontvangen zij steeds vaker signalen van bewoners en ondernemers die moeite hebben om een parkeerplek te vinden. “De Wheme staat van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat vol, en ook bij de Albert Heijn en de Basiliekzijde is het vaak zoeken,” aldus Gerretsen. Volgens hem is voldoende parkeerruimte essentieel om de binnenstad economisch en maatschappelijk vitaal te houden.

Het CDA stelde het college drie vragen: of het de problemen herkent, of er recent parkeermetingen zijn uitgevoerd en wat de toekomstvisie is op parkeren in de binnenstad van Groenlo.

Onderzoek en nieuw beleid

Wethouder Jos Hoenderboom (namens collega Teesselink, die verkeer en parkeren in portefeuille heeft) gaf aan dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de binnenstad. “In de aanloopstraten zijn meerdere winkelbestemmingen omgezet naar woonbestemmingen. Dat heeft invloed op de parkeeropgave,” zei hij. “Bewoners van deze nieuwe woningen kunnen een ontheffing aanvragen voor het parkeren in de blauwe zone, wat weer effect heeft op de parkeerdruk.”

Volgens de wethouder ontvangt de gemeente tot nu toe weinig tot geen meldingen van parkeeroverlast, maar wordt het onderwerp wel nadrukkelijk onderzocht. “Er zijn parkeeronderzoeken uitgevoerd in zowel Groenlo als Lichtenvoorde. We hebben telgegevens verzameld, maar die moeten nog worden geanalyseerd. Op basis van die analyse trekken we conclusies en werken we aan oplossingsrichtingen. Dat vormt de basis voor nieuw parkeerbeleid.”

Het nieuwe parkeerbeleid moet medio 2026 klaar zijn en wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Visie op de binnenstad

Hoenderboom benadrukte dat de vraag van het CDA raakt aan een bredere visie op de toekomst van de binnenstad van Groenlo. “Het gaat niet alleen om parkeren, maar ook om het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van het centrum. Daarom starten we dit jaar met het actualiseren van het centrumplan Groenlo, samen met het centrummanagement en de ondernemers. Parkeren is daarbij een belangrijk onderdeel. We moeten ruimte houden voor winkeliers, supermarkten en bezoekers. Een goed bereikbaar centrum is cruciaal voor een levendige stad,” aldus Hoenderboom.

