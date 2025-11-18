Champagne voor Marc Wernsen: tienjarig karttalent pakt clubtitel op thuiscircuit Eefde

0 keer bekeken

EEFDE – Het werd een droomdag voor de tienjarige Marc Wernsen uit Eefde. Op zijn eigen thuiscircuit, op slechts vijf minuten van huis, kroonde hij zich zondag tot clubkampioen in de Parolin Rocky-klasse. Een verdiende bekroning op een indrukwekkend seizoen waarin hij negen van de tien races wist te winnen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

“Met een champagnefles spuiten is gewoon geweldig!” lachte Marc na de huldiging. Het podium stond vol kinderchampagne en confetti – een feestelijke afsluiting van een seizoen waarin hij stevig moest knokken, vooral tegen zijn vaste concurrent Tobias. “We reden echt dicht op elkaar. Soms maar op 94 duizendsten van een seconde. Het was telkens stuivertje wisselen.”

Dat Marc juist in Eefde excelleert, verbaast hem niets. Hij kent elke bocht en elke hobbel. “Deze baan moet je goed kennen om vooraan te rijden. Ik heb hier gewonnen in het nat, in het droog, zelfs bij dertig graden. Ik kan ‘m dromen,” vertelt hij. Na school rent hij op veel woensdagmiddagen naar de kartbaan om te trainen.

Zijn succes komt niet alleen door talent, maar ook door teamwork. Zijn vader is monteur, coach Frank de Wit zorgt voor begeleiding. “Snel zijn én een goede monteur hebben, dat moet allebei. Max Verstappen kan ook niks zonder een goede auto,” zegt Marc nuchter.

Opvallend is dat Marc vooral uitblinkt onder lastige omstandigheden. “In de regen ben ik op mijn best. Vooral hier op deze baan,” zegt hij trots. Het maakte hem dit seizoen vrijwel onverslaanbaar.

Terwijl Marc zijn titel vierde, reed zijn zevenjarige broertje Koen zijn tweede wedstrijd in de Demo Rookie-klasse. Koen combineert karten met voetbal bij Sportclub Eefde JO9. “Als ik niet hoef te voetballen en ik kan een wedstrijd rijden, dan doe ik dat graag. Hard gaan is leuk!”

Vader Henk geniet vooral van het plezier van zijn zoons. “Het belangrijkste is dat ze doen wat ze leuk vinden. Marc wil karten, Koen voetballen – allemaal goed. Maar ik wil Koen ook een keer die snelheid laten ervaren. En dat gaat nu hartstikke leuk.”

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)