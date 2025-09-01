Chemisch incident FrieslandCampina Borculo: zoutzuur in verkeerde tank

BORCULO – Op vrijdag 4 juli 2025 ging het mis bij FrieslandCampina in Borculo. Een chauffeur van een tankwagen leverde per ongeluk zoutzuur (30%) af in een opslagtank met salpeterzuur (25%). Dit leidde tot een hevige chemische reactie, een oranje rookwolk en uiteindelijk een explosie waarbij het tankdeksel honderden meters werd weggeslingerd.

Er vielen geen gewonden, maar omwonenden kregen te maken met rook, lawaai en schrik. Ook ontstond schade aan de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat de chauffeur toegang kreeg tot de verkeerde locatie zonder juiste verificatie, en dat zowel hij als een medewerker de vrachtbrief en coderingen niet controleerden.

FrieslandCampina spreekt van “een zwarte bladzijde in de geschiedenis” en belooft maatregelen om herhaling te voorkomen. Zo wordt voortaan gewerkt met een aangescherpt zes-ogen-principe, uitgebreidere checklijsten, extra trainingen en verplichte controles door veiligheidsexperts.

“Wij realiseren ons dat dit incident het vertrouwen in onze organisatie ernstig heeft geschaad,” zegt directeur Brit Brons. “We doen er alles aan om dat vertrouwen te herstellen.”

Onafhankelijke instanties, waaronder Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland, onderzoeken de impact. Voorlopig blijkt de waterkwaliteit van de Berkel niet te zijn aangetast.

📅 Informatieavond: woensdag 18 september 2025, 19.30 – 21.30 uur

📍 Locatie: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, Borculo

🔗 Meer info: frieslandcampina.com | gemeenteberkelland.nl

