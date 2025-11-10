Chouffe Kabouterparty bij De Stier
EIBERGEN – Op zaterdag 22 november verandert café De Stier in een waar sprookjesbos tijdens de Chouffe Kabouterparty. Vanaf 21.00 uur staat de avond volledig in het teken van het bekende Belgische kabouterbier uit Achouffe.
Bezoekers kunnen proeven van vijf verschillende Chouffe-bieren die allemaal op de tap staan. Bij elk glas ontvangt men een nieuw kabouterattribuut — denk aan een muts, baard of ander ludiek accessoire. Rond middernacht is zo ieders outfit compleet en verandert De Stier in een vrolijke kabouterwereld vol muziek, gezelligheid en lachende gezichten.
“Het is altijd een avond vol plezier en verrassingen,” laat de organisatie weten. “Iedereen die van een goed Belgisch biertje en een grap houdt, mag dit niet missen.”
