Christmas by Candlelight in Zieuwent: barok in kaarslicht

ZIEUWENT – In de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent klinkt op 13 december het kerstprogramma Christmas by Candlelight. Onder leiding van dirigent Emile Engel brengen barokorkest La Sorpresa, Vocaal Ensemble Ex Arte, Projectkoor Concentus Cantzione en solisten Hilde Copé (sopraan) en Laura Kießkalt (alt) hoogtepunten uit Händels Messiah, Bachs Weihnachtsoratorium en Vivaldi’s Gloria.

De organisatie (Oost Klassiek) startte de voorverkoop voor nieuwsbrieflezers; de reguliere verkoop begint woensdag 8 oktober. De kerk – bekend als de “kathedraal van de Achterhoek” – wordt voor de gelegenheid sfeervol verlicht met kaarsen.

“In kaarslicht klinken Bach en Händel anders: intiem en groots tegelijk,” aldus (volgens de organisatie) dirigent Emile Engel.

Waarom het bijzonder is: de combinatie van topbarok, koor- en orkestbezetting en de akoestiek van de monumentale Werenfriduskerk zorgt voor een warme opmaat naar de feestdagen.

📅 13 december 2025, aanvang 19.30 uur

📍 Sint Werenfriduskerk, Zieuwent (Gem. Oost Gelre)

💶 Kosten: n.n.b. (tickets via website)

🔗 Tickets & info: oostklassiek.nl

