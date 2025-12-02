CINEbieb vertoont ‘The Holdovers’ in Borculo en Ruurlo

BORCULO/RUURLO – In december draaien de vrijwilligers van CINEbieb de film The Holdovers in twee bibliotheekvestigingen. De vertoning in Bibliotheek Borculo vindt plaats op vrijdag 12 december, gevolgd door Bibliotheek Ruurlo op vrijdag 19 december. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te praten.

The Holdovers speelt zich af in 1970 en volgt de strenge en weinig geliefde leraar Paul Hunham, die de kerstperiode doorbrengt op een internaat om een kleine groep achterblijvende leerlingen op te vangen. Onder hen de vijftienjarige Angus, een druktemaker maar toegewijde student. Ook kok Mary, die nog rouwt om haar in Vietnam gesneuvelde zoon, verblijft op de campus. Tussen de drie groeit langzaam onderlinge verbondenheid.

De film van regisseur Alexander Payne (o.a. Sideways) wordt gedragen door sterke rollen van Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph en Dominic Sessa.

Tickets kosten € 6 per film, inclusief drankje. Leden van Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1 korting. Reserveren kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

📅 12 december (Borculo) & 19 december 2025 (Ruurlo)

📍 Bibliotheek Borculo / Bibliotheek Ruurlo

💶 €6,– (leden €5,–) – inclusief drankje

🔗 Reserveren & info: www.oostachterhoek.nl/cinebieb

