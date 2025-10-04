CINEbieb vertoont The Outrun in Bibliotheek Eibergen

EIBERGEN – Op woensdag 15 oktober draait in de Bibliotheek Eibergen de film The Outrun. De voorstelling begint om 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te praten.

De film vertelt het verhaal van Rona, die na een periode in een afkickkliniek terugkeert naar de Orkney-eilanden. Het ruige landschap roept herinneringen op aan haar jeugd, die zich vermengen met de gebeurtenissen die tot haar therapie hebben geleid. De hoofdrol wordt vertolkt door Saoirse Ronan, met Stephen Dillane in een belangrijke bijrol. Regie is in handen van Nora Fingscheidt.

CINEbieb is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek, waar maandelijks films worden vertoond. Het volledige programma is te vinden via de website en in de deelnemende bibliotheken.

📅 Datum: woensdag 15 oktober, 19.30 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Eibergen

💶 Kosten: € 6,00 (incl. drankje), leden Bibliotheek Oost-Achterhoek € 5,00

🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/cinebieb

Wist je dat The Outrun gebaseerd is op de gelijknamige memoires van Amy Liptrot, waarin zij haar persoonlijke strijd met verslaving en herstel beschrijft?

