Circulair paviljoen en uitbreiding natuurbegraafplaats Slangenburg openen in november
DOETINCHEM – Natuurbegraafplaats Slangenburg opent in de week van 3 t/m 8 november een nieuw biobased paviljoen en een uitgebreid begraafgedeelte. Daarmee speelt de beheerder in op de groeiende vraag naar natuurbegraven. Het paviljoen biedt ruimte voor afscheid en herdenken, en is gebouwd met hergebruikte materialen zoals plaatwerk, tegels en een roestvrijstalen balustrade. Oude grafstenen kregen een tweede leven als plinten en zitbanken.
De bouw en uitbreiding zijn uitgevoerd door Buha namens de gemeente, in samenwerking met Giesen Architectuur en diverse aannemers. Directeur-bestuurder Esther de Reus: „Hier moest alles kloppen — uitstraling, materiaalgebruik en energieverbruik. Met circulair bouwen en intensieve samenwerking is een paviljoen gerealiseerd dat opgaat in het landschap.”
Wethouder circulaire economie Henk Bulten noemt het project een voorbeeld van anders bouwen: „Van lineair naar circulair, van beton naar biobased, van gebruik naar hergebruik. Dit voegt waarde toe aan natuur, gemeenschap en toekomst.”
Op zaterdag 8 november is er een open middag voor geïnteresseerden.
Wist je dat
De vaasjes in de bloemenmuur van het paviljoen zijn gemaakt van hergebruikte drainagebuizen?
Feitenblok
-
📅 Open middag: zaterdag 8 november 2025, 13.00–16.00 uur
-
📍 Locatie: Natuurbegraafplaats Slangenburg, Doetinchem
-
💶 Toegang: vrij (open inloop)
-
🔗 Meer info: www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl
