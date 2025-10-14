Circulair paviljoen en uitbreiding natuurbegraafplaats Slangenburg openen in november

DOETINCHEM – Natuurbegraafplaats Slangenburg opent in de week van 3 t/m 8 november een nieuw biobased paviljoen en een uitgebreid begraafgedeelte. Daarmee speelt de beheerder in op de groeiende vraag naar natuurbegraven. Het paviljoen biedt ruimte voor afscheid en herdenken, en is gebouwd met hergebruikte materialen zoals plaatwerk, tegels en een roestvrijstalen balustrade. Oude grafstenen kregen een tweede leven als plinten en zitbanken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De bouw en uitbreiding zijn uitgevoerd door Buha namens de gemeente, in samenwerking met Giesen Architectuur en diverse aannemers. Directeur-bestuurder Esther de Reus: „Hier moest alles kloppen — uitstraling, materiaalgebruik en energieverbruik. Met circulair bouwen en intensieve samenwerking is een paviljoen gerealiseerd dat opgaat in het landschap.”

Wethouder circulaire economie Henk Bulten noemt het project een voorbeeld van anders bouwen: „Van lineair naar circulair, van beton naar biobased, van gebruik naar hergebruik. Dit voegt waarde toe aan natuur, gemeenschap en toekomst.”

Op zaterdag 8 november is er een open middag voor geïnteresseerden.

Wist je dat

De vaasjes in de bloemenmuur van het paviljoen zijn gemaakt van hergebruikte drainagebuizen?

Feitenblok

📅 Open middag: zaterdag 8 november 2025, 13.00–16.00 uur

📍 Locatie: Natuurbegraafplaats Slangenburg, Doetinchem

💶 Toegang: vrij (open inloop)

🔗 Meer info: www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)