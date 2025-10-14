Circus Bossle keert terug naar Keijenborg
KEIJENBORG – Na succesvolle voorstellingen eerder dit jaar komt de Duitse circusfamilie Bossle opnieuw naar de Achterhoek. Het familiecircus reist al jaren door Nederland en strijkt dit keer neer in Keijenborg, waar drie shows gepland staan op 24, 25 en 26 oktober.
De rood-gele circustent verrijst op het grasveld aan de Pastoor Thuisstraat en biedt plaats aan jong en oud uit Keijenborg, Hengelo en omgeving. Binnen heerst de nostalgische sfeer van een klassiek circus, compleet met rood pluche en klatergoud. Toch is de show eigentijds: moderne lichttechniek, goed gekozen muziek en gevarieerde acts zorgen voor ruim anderhalf uur vermaak.
Bezoekers kunnen zich verheugen op luchtacrobaten, jongleurs, balanskunstenaars en natuurlijk clown Otto, die voor de nodige lachsalvo’s zorgt. Ook dieren spelen een hoofdrol, met onder meer Spaanse paarden, kamelen, ezels en honden in de piste. Voor de jongste bezoekers is er een speciale act in de stijl van Mario.
📅 Data & tijden
Vrijdag 24 oktober – 17.00 uur
Zaterdag 25 oktober – 15.00 uur
Zondag 26 oktober – 11.00 uur
📍 Locatie: Circustent op het grasveld aan de Pastoor Thuisstraat, Keijenborg
💶 Tickets: verkrijgbaar aan de circuskassa (open 10.00–11.00 uur en vanaf één uur voor aanvang)
🔗 Meer info: Facebookpagina Circus Bossle
