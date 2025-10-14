Claudia Straatmans terug in Lichtenvoorde met lezing ‘Opeens mantelzorger’
LICHTENVOORDE – Op donderdag 30 oktober om 19.30 uur komt journalist en schrijver Claudia Straatmans (onder meer bekend van Koffietijd) terug naar haar geboortestreek. In de Bibliotheek Lichtenvoorde vertelt ze over haar nieuwste boek Opeens mantelzorger – Als de rollen van moeder en dochter omdraaien.
Straatmans, geboren in Groenlo en opgegroeid in Lichtenvoorde, werkte jarenlang als hoofdredacteur van bladen als Cosmopolitan, Marie Claire en Nouveau. In haar boek beschrijft ze hoe ze onverwacht de zorg voor haar moeder op zich nam, en deelt ze inzichten over mantelzorg, zorgregelingen (Wmo, Wlz) en het levenstestament.
Het boek is ook een wandelgids: tijdens twaalf etappes van Amsterdam naar Zieuwent schreef Claudia de hoofdstukken, samen met vriendinnen en bekenden die onderweg hun eigen verhalen deelden.
De lezing in Lichtenvoorde belooft een avond vol herkenning, humor en openhartige gesprekken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met vertegenwoordigers van de gemeente Oost Gelre en het boek te laten signeren.
📅 Donderdag 30 oktober 2025
🕢 Aanvang: 19.30 uur
📍 Bibliotheek Lichtenvoorde
💶 Toegang: gratis, aanmelden verplicht
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat Claudia Straatmans haar wandeltocht van Amsterdam naar Zieuwent speciaal koos om haar persoonlijke verhaal letterlijk te laten eindigen in haar geboortestreek, de Achterhoek?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Gewichtsbeperking ingesteld voor Antinkbrug in Groenlo 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
Trending deze week
- Het jaar dat Groenlo stad werd 1
- Grol blijft thuis ongeslagen na zege op Trekvogels 1
- Grol JO13-2 verliest thuis van sterk FC Eibergen 1
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 3
- Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum 1
- Bladkorven weer terug in Bronckhorst 1