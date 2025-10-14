Claudia Straatmans terug in Lichtenvoorde met lezing ‘Opeens mantelzorger’

LICHTENVOORDE – Op donderdag 30 oktober om 19.30 uur komt journalist en schrijver Claudia Straatmans (onder meer bekend van Koffietijd) terug naar haar geboortestreek. In de Bibliotheek Lichtenvoorde vertelt ze over haar nieuwste boek Opeens mantelzorger – Als de rollen van moeder en dochter omdraaien.

Straatmans, geboren in Groenlo en opgegroeid in Lichtenvoorde, werkte jarenlang als hoofdredacteur van bladen als Cosmopolitan, Marie Claire en Nouveau. In haar boek beschrijft ze hoe ze onverwacht de zorg voor haar moeder op zich nam, en deelt ze inzichten over mantelzorg, zorgregelingen (Wmo, Wlz) en het levenstestament.

Het boek is ook een wandelgids: tijdens twaalf etappes van Amsterdam naar Zieuwent schreef Claudia de hoofdstukken, samen met vriendinnen en bekenden die onderweg hun eigen verhalen deelden.

De lezing in Lichtenvoorde belooft een avond vol herkenning, humor en openhartige gesprekken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met vertegenwoordigers van de gemeente Oost Gelre en het boek te laten signeren.

📅 Donderdag 30 oktober 2025

🕢 Aanvang: 19.30 uur

📍 Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Toegang: gratis, aanmelden verplicht

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat Claudia Straatmans haar wandeltocht van Amsterdam naar Zieuwent speciaal koos om haar persoonlijke verhaal letterlijk te laten eindigen in haar geboortestreek, de Achterhoek?

