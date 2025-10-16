Con Forza geeft sfeervol concert in Kulturhus Lintelo
AALTEN/LINTELO – Accordeonvereniging Con Forza verzorgt op zondag 23 november een gezellig en afwisselend concert in Kulturhus Lintelo. De muzikale ochtend begint om 11.00 uur aan de Schooldijk 23 in Aalten.
Onder leiding van Wil Plas brengt het orkest een veelzijdig programma met voor ieder wat wils – van popklassiekers als Smoke on the Water tot muziek uit Xerxes. Speciale gasten zijn gitarist Niels Ottink en dwarsfluitiste Constanze Kästens, die met hun spel voor een extra muzikale dimensie zorgen.
Tijdens de pauze is er een verloting met leuke prijzen. De toegang is gratis; een vrije gift is welkom. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen genieten van een ontspannen en muzikale zondagochtend.
📅 Datum: zondag 23 november 2025
📍 Locatie: Kulturhus Lintelo, Schooldijk 23, Aalten
⏰ Aanvang: 11.00 uur
💶 Toegang: gratis (vrije gift welkom)
🎟️ Extra: verloting met prijzen
Wist je dat Accordeonvereniging Con Forza al sinds 1946 actief is in Aalten en regelmatig optreedt met verrassende muzikale samenwerkingen?
