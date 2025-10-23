Coöperatiekring Achterhoek-Twente steunt VoorleesExpress met € 5.550,

ACHTERHOEK – De VoorleesExpress Oost-Achterhoek heeft een royale donatie van € 5.550,- ontvangen van de Coöperatiekring Achterhoek-Twente. Op dinsdag 14 oktober overhandigde Rita Lubbers de cheque aan projectleider Anke Banning-Grothe, in het bijzijn van enkele voorlezers.

Met deze bijdrage kan de organisatie haar missie verder versterken: kinderen helpen hun taalvaardigheid te verbeteren en plezier in lezen te ontwikkelen. De vrijwilligers van de VoorleesExpress bezoeken gezinnen thuis om samen te lezen, te praten en spelenderwijs de taal te oefenen.

“Dankzij deze steun kunnen we nog meer gezinnen bereiken en een positief verschil maken in de taalontwikkeling van jonge kinderen,” aldus Anke Banning-Grothe. “De donatie gebruiken we onder meer voor de aanschaf van Nederlandse en anderstalige boeken en taalspelletjes.”

De VoorleesExpress is actief in meerdere Achterhoekse gemeenten en draait op de inzet van tientallen enthousiaste vrijwilligers. De steun van partners zoals de Coöperatiekring Achterhoek-Twente is daarbij van onschatbare waarde.

