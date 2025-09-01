Corsovrijwilligers eren burgemeester Bronsvoort met huldebetoon

LICHTENVOORDE – Voor het gemeentehuis in Lichtenvoorde staat sinds deze week een metershoge steiger met drie spandoeken. Daarop prijken de voornamen van ruim 2600 corsovrijwilligers. Het is een groet van dank en waardering aan burgemeester Annette Bronsvoort, die na twaalf jaar afscheid neemt van de gemeente Oost Gelre.

Volgens corso-voorzitter Thijs Kroezen heeft Bronsvoort veel betekend voor de profilering van de gemeente als evenementengemeente. “Ze greep elk moment aan om het corso te promoten, met als hoogtepunt de erkenning als Cultureel Werelderfgoed door Unesco,” zegt hij.

De betrokkenheid van de burgemeester maakte indruk, benadrukt Kroezen: “Het corso staat voor verbinding en saamhorigheid. Zij begrijpt dat als geen ander en straalt dat ook zelf uit. Haar oprechte betrokkenheid werkt aanstekelijk.”

De steiger voor het gemeentehuis is nog maar het begin. Zaterdagmiddag 6 september om 15.00 uur volgt een grootse verrassing. “De dahlia speelt uiteraard een hoofdrol. Het wordt spectaculair én uniek. We hopen dat zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en vrijwilligers dit moment samen beleven,” aldus Kroezen.

