Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo

GROENLO – Op woensdag 8 oktober opent Kringloop Aktief in Groenlo de deuren voor een creatieve inloopworkshop in herfststijl. Tussen 13.30 en 16.00 uur kunnen bezoekers aanschuiven aan de Zuidgang 1A om een sierkalebas of herfsttak te versieren met warme herfsttinten.

Aanmelden is niet nodig: wie zin heeft kan gewoon binnenlopen zodra er plek is. Voorbeelden, stappenplannen en begeleiding zijn aanwezig en alle materialen liggen klaar, zolang de voorraad strekt. Deelname is gratis, maar een vrije gift in de fooienpot wordt gewaardeerd.

“Het is een ontspannen middag waar creativiteit, ontmoeting en hergebruik samenkomen,” aldus de organisatie. Tijdens de workshop is ook de koffiecorner geopend, waar deelnemers van Sius tegen een kleine vergoeding koffie, thee of ranja schenken.

Wie alvast inspiratie wil opdoen, kan van maandag tot en met zaterdag terecht bij Kringloop Aktief in Groenlo. De samenwerking maakt de kringloopwinkel niet alleen een plek om te snuffelen, maar ook een centrum voor duurzaamheid en sociale betrokkenheid.

📅 Datum: woensdag 8 oktober

📍 Locatie: Kringloop Aktief, Zuidgang 1A, Groenlo

💶 Kosten: gratis deelname (vrije gift welkom)

