Creatieve kerstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo
GROENLO – Kringloop Aktief organiseert op woensdag 10 december een laagdrempelige kerstworkshop aan de Zuidgang 1A. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen bezoekers vrij binnenlopen om een kerststukje te maken met vers groen en sfeervolle decoratiematerialen.
De workshop is bedoeld voor iedereen die creatief aan de slag wil. Aanmelden hoeft niet; deelnemers schuiven aan zodra er plek is. Het maken van een kerststukje duurt ongeveer een uur. Kringloop Aktief zorgt voor alle materialen, terwijl hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld gratis vers kerstgroen beschikbaar stelt.
Volgens de organisatie is het vooral een gezellige dag “waar ontmoeting en creativiteit centraal staan.” Tijdens de workshop zijn voorbeelden, stappenplannen, gereedschap en begeleiding aanwezig. Ook de koffiecorner is geopend: deelnemers van Sius schenken koffie, thee of ranja met iets lekkers uit eigen keuken.
Deelname is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd. Meedoen kan zolang de voorraad strekt.
