Culinaire fietsroutes gelanceerd in gemeente Berkelland

BERKELLAND – Van boerenzuivel tot lokaal gebrouwen bier en Achterhoekse wijn: in de gemeente Berkelland wordt volop gewerkt aan pure streekproducten. Om bezoekers en bewoners deze smaken te laten ontdekken, zijn vier nieuwe fietsroutes gelanceerd langs lokale producenten en boerderijwinkels in Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede en omliggende dorpen.

De routes maken deel uit van de campagne Smaakmakers in de Achterhoek, een initiatief van Achterhoek Toerisme. Met deze campagne worden de culinaire parels van de regio op de kaart gezet. In Berkelland zijn de routes ontwikkeld in samenwerking met streekproducenten, horecaondernemers en de gemeente.

Langs wijngaarden en ijsboerderijen

De routes leiden langs wijngaarden, brouwerijen, ijsboerderijen en restaurants waar streekproducten centraal staan. Fietsers genieten onderweg niet alleen van de smaken van Berkelland, maar ook van het afwisselende landschap, rustieke pauzeplekken en het landelijke buitenleven.

Brainstorm in Geesteren

Tijdens een bijeenkomst bij De Lavei in Geesteren werd met lokale ondernemers nagedacht over meer manieren om streekproducten onder de aandacht te brengen. De brainstormsessie smaakte naar meer en krijgt mogelijk een vervolg.

Gratis verkrijgbaar

De gratis routebundel is af te halen bij de VVV in Ruurlo en Neede, en bij de Toeristische Informatiepunten in Borculo en Eibergen. Ook zijn de routes – inclusief GPX-bestanden – te vinden op beleefberkelland.nl/smaakvolle-routes.

