Culturele Proeverij viert 10 jaar Koppelkerk
BREDEVOORT – De Koppelkerk bestaat tien jaar en dat wordt zondag 12 oktober gevierd met een feestelijke Culturele Proeverij. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 17.00 uur kennismaken met het veelzijdige aanbod van de culturele vrijplaats.
Sinds 2015 is de voormalige kerk uitgegroeid tot een centrum voor kunst, cultuur en ontmoeting. De eerste expositie werd destijds georganiseerd in samenwerking met Museum Flehite. Tien jaar later biedt de Koppelkerk nog steeds een podium voor beeldende kunst, lezingen, muziek en literatuur.
Tijdens de jubileumdag is er elk uur iets nieuws te beleven. Zo maakt striptekenaar Bob Op ’t Land ter plekke tekeningen van de dag. Er is een voorleeshoek met verhalen, het Great Bredevoort Ukelele Orchestra treedt voor het eerst op, en koffiespecialist Wesley Goossens vertelt over eerlijke koffie. Daarnaast verzorgt kunstenaar Marion van Noord een workshop met posters en is er een kennisquiz vanuit het Kenniscafé.
De exposities in de kerkzaal en bovenzaal zijn ook geopend. De dag wordt afgesloten met een borrel, waarbij enkele pioniers van de Koppelkerk in het zonnetje worden gezet.
“De Koppelkerk is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een plek waar kunst, verdieping en ontmoeting samenkomen. Met de Culturele Proeverij laten we zien wat er allemaal mogelijk is,” aldus de organisatie.
📅 Datum: zondag 12 oktober 2025
📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Toegang: gratis (aanmelden gewenst)
🔗 Website: www.koppelkerk.nl
