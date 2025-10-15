CuraCo Aalten onder toezicht na ernstige tekortkomingen
AALTEN – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgorganisatie CuraCo in Aalten een aanwijzing gegeven vanwege ernstige tekortkomingen in de zorg. De organisatie ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een verslaving.
Tijdens een inspectiebezoek op 29 juli 2025 constateerde de IGJ dat de zorg bij CuraCo niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. De zorg blijkt niet persoonsgericht, waardoor cliënten risico lopen op het gebied van suïcidaliteit, agressie en middelengebruik. Ook ontbreken voldoende deskundige medewerkers, waardoor regelmatig geen begeleiding aanwezig is en onveilige situaties kunnen ontstaan.
Daarnaast voert CuraCo onvoldoende intakegesprekken en worden cliënten aangenomen zonder te beoordelen of de benodigde deskundigheid aanwezig is. De inspectie kreeg bovendien niet alle gevraagde informatie van de bestuurder, waaronder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en diploma’s.
Een aanwijzing is een officiële maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om binnen een vastgestelde termijn verbeteringen door te voeren. De organisatie staat daarmee onder toezicht en moet laten zien dat de zorg weer veilig en verantwoord wordt verleend.
CuraCo moet de tekortkomingen binnen drie maanden herstellen en mag tot die tijd geen nieuwe cliënten aannemen. Als de organisatie niet op tijd voldoet aan de aanwijzing, kan de inspectie aanvullende maatregelen nemen, zoals een dwangsom of zelfs sluiting van de locatie.
