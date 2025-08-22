Cursus Achterhoek(s) biedt inkijk in taal en cultuur

ZELHEM – Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers start op dinsdag 23 september met een nieuwe editie van de cursus Achterhoek(s). Tijdens zeven cursusavonden en een excursie maken deelnemers kennis met de cultuur, natuur, literatuur, muziek en natuurlijk de Nedersaksische streektaal van de Achterhoek.

Identiteit van de Achterhoek

De cursus geeft antwoord op vragen als: wat ligt aan de basis van de identiteit van de Achterhoeker, hoe gaan mensen in de streek met elkaar om en welke schrijvers bracht de regio voort? Ook wordt ingegaan op de regels van het schrijven in streektaal, het karakteristieke coulisselandschap en de rol van water daarin. Daarnaast komt de rijke muziekcultuur aan bod, variërend van dialectrock tot luisterliedjes. De laatste avond staat in het teken van een rondleiding door het archief, onder leiding van directeur Hans Berende.

Programma en docenten

De cursus vindt plaats op dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in museumboerderij Smedekinck in Zelhem. De lessen worden verzorgd door streektaalfunctionaris Diana Abbink en schrijver Joop Hekkelman, aangevuld met bijdragen van onder meer:

Literatuur: Dick ten Hoopen, Arend Heideman, Sander Grootendorst

Muziek: Hans Keuper, Willem te Molder

Landschap: André Kaminski

Water: Louis Lansink

Aanmelden

De cursus Achterhoek(s) is inmiddels aan zijn achtste editie toe en populair onder zowel geboren Achterhoekers als nieuwkomers die de streek beter willen leren kennen. Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Deelname kost €175,- inclusief cursusboek en drankjes. Aanmelden kan tot 15 september via info@ecal.nu (onder vermelding van ‘Aanmelding cursus Achterhoeks’). Vol = vol.

Meer informatie en de cursusbrochure zijn te vinden op www.ecal.nu/nieuws/nieuwe-cursus-achterhoeks-van-start.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in