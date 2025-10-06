Cursus DigiVeiliger in Bibliotheek Lichtenvoorde: leer online oplichters herkennen

LICHTENVOORDE – Online bankieren, shoppen of contact met familie: het internet maakt veel makkelijker, maar brengt ook risico’s met zich mee. Daarom start op donderdag 16 oktober in de Bibliotheek Lichtenvoorde de cursus ‘DigiVeiliger: Geef online oplichters geen kans’.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

In drie lessen leren deelnemers op een begrijpelijke manier hoe ze veilig online kunnen zijn, hoe ze digitale oplichting herkennen en wat ze kunnen doen als het tóch misgaat. De cursus is gratis en ook toegankelijk voor niet-leden van de bibliotheek.

De lessen vinden plaats op drie achtereenvolgende donderdagen van 13.00 tot 15.30 uur. De thema’s zijn:

16 oktober : Kennismaking met online veiligheid

23 oktober : Online communiceren

30 oktober: Veilig en beschermd online

“Met deze cursus willen we iedereen meer vertrouwen geven om veilig gebruik te maken van het internet,” aldus de bibliotheek.

📅 Donderdag 16, 23 en 30 oktober, 13.00 – 15.30 uur

📍 Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Gratis toegang

🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat volgens de politie jaarlijks tienduizenden Nederlanders slachtoffer worden van online oplichting, variërend van nep-webshops tot phishingmails?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)