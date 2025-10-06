Cursus DigiVeiliger in Bibliotheek Lichtenvoorde: leer online oplichters herkennen
LICHTENVOORDE – Online bankieren, shoppen of contact met familie: het internet maakt veel makkelijker, maar brengt ook risico’s met zich mee. Daarom start op donderdag 16 oktober in de Bibliotheek Lichtenvoorde de cursus ‘DigiVeiliger: Geef online oplichters geen kans’.
In drie lessen leren deelnemers op een begrijpelijke manier hoe ze veilig online kunnen zijn, hoe ze digitale oplichting herkennen en wat ze kunnen doen als het tóch misgaat. De cursus is gratis en ook toegankelijk voor niet-leden van de bibliotheek.
De lessen vinden plaats op drie achtereenvolgende donderdagen van 13.00 tot 15.30 uur. De thema’s zijn:
-
16 oktober: Kennismaking met online veiligheid
-
23 oktober: Online communiceren
-
30 oktober: Veilig en beschermd online
“Met deze cursus willen we iedereen meer vertrouwen geven om veilig gebruik te maken van het internet,” aldus de bibliotheek.
📅 Donderdag 16, 23 en 30 oktober, 13.00 – 15.30 uur
📍 Bibliotheek Lichtenvoorde
💶 Gratis toegang
🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat volgens de politie jaarlijks tienduizenden Nederlanders slachtoffer worden van online oplichting, variërend van nep-webshops tot phishingmails?
