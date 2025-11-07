Dagbesteding bij De Betteld van start in 2026

19 keer bekeken

ZELHEM – Vanaf 1 januari 2026 start vakantiepark De Betteld in Zelhem met een nieuw initiatief: dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een zorgindicatie. Daarmee krijgt de christelijke vakantie- en conferentielocatie een extra maatschappelijke functie.

De Betteld treedt op als onderaannemer van Coöperatie I-Nova Zorg, die namens de acht Achterhoekse gemeenten een contract heeft afgesloten. Deelnemers met een Jeugdwet-, Wmo- of PGB-beschikking kunnen zich aanmelden, evenals mensen met een WLZ-indicatie in overleg met hun hoofdaanbieder.

Werk dat ertoe doet

De dagbesteding vindt plaats midden op het vakantiepark. Deelnemers helpen mee met groenonderhoud, horeca, het klaarzetten van stoelen of het voorbereiden van ruimtes. “Er is altijd iets te doen,” zegt eigenaar Bas Hobelman. “We kijken samen met de deelnemer wat bij hem of haar past. Zo wordt werk zinvol én leuk.”

Geloof en ontmoeting

Het project sluit aan bij het motto van De Betteld: Go(e)d ontmoeten. De dagbesteding wordt aangeboden vanuit de christelijke identiteit van het park en richt zich op inwoners uit de regio die behoefte hebben aan structuur, zingeving en sociale verbondenheid. “Het gaat niet alleen om werk, maar ook om samen beleven en groeien,” aldus Hobelman.

🔗 Meer info: www.betteldzelhem.nl/dagbesteding

