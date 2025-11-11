Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025
GROENLO – Tijdens de opening van het carnavalsseizoen op dinsdag 11 november in De Lange Gang ontving Danielle Ter Braak het Gouden Veertje 2025. De onderscheiding, uitgereikt door De Zafantenclub, is bedoeld voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het Grolse carnaval, maar geen lid zijn van de carnavalsvereniging.
Danielle werd geroemd om haar enthousiasme, betrokkenheid en inzet achter de schermen, waarmee ze een belangrijke bijdrage levert aan het carnavalsleven in Groenlo. De Zafantenclub, die vorig jaar haar 25-jarig jubileum vierde, benadrukt met deze jaarlijkse uitreiking de waarde van de vele vrijwilligers die het carnaval levend houden.
🎭 Wist je dat het Gouden Veertje al sinds 1999 wordt uitgereikt aan mensen die het Grolse carnaval een warm hart toedragen? De prijs is uitgegroeid tot een van de meest gewaardeerde onderscheidingen binnen de Grolse carnavalswereld.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
- Grol pakt drie punten in Didam na spannende slotfase 1
Trending deze week
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Boh Foi Toch sluit jubileumjaar af met dubbel-lp Onmundeg Mooi 1
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt tour af in De Mattelier: muzikale achtbaan met warm hart 1
- De Leemputten bij Zwolle – waar aarde water werd 1
- Grol pakt drie punten in Didam na spannende slotfase 1
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2