Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025

GROENLO – Tijdens de opening van het carnavalsseizoen op dinsdag 11 november in De Lange Gang ontving Danielle Ter Braak het Gouden Veertje 2025. De onderscheiding, uitgereikt door De Zafantenclub, is bedoeld voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het Grolse carnaval, maar geen lid zijn van de carnavalsvereniging.

Danielle werd geroemd om haar enthousiasme, betrokkenheid en inzet achter de schermen, waarmee ze een belangrijke bijdrage levert aan het carnavalsleven in Groenlo. De Zafantenclub, die vorig jaar haar 25-jarig jubileum vierde, benadrukt met deze jaarlijkse uitreiking de waarde van de vele vrijwilligers die het carnaval levend houden.

🎭 Wist je dat het Gouden Veertje al sinds 1999 wordt uitgereikt aan mensen die het Grolse carnaval een warm hart toedragen? De prijs is uitgegroeid tot een van de meest gewaardeerde onderscheidingen binnen de Grolse carnavalswereld.

