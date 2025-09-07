De Buitentuin van Baak: 46 nieuwe woningen in het groen

🔊 🔊 Beluister dit artikel (voorleesfunctie)

BAAK – In Baak start dit najaar de verkoop van 46 nieuwe woningen in het project De Buitentuin van Baak. Op de voormalige tuinderij, tussen de Vordenseweg en Landgoed Baak, verrijst een groene woonwijk met veel variatie: van hoek- en tussenwoningen tot vrijstaand en levensloopbestendig. Walvoort Ontwikkelaars en Koopmans Projecten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bouw ligt bij Koopmans Bouw.

De wijk krijgt 8 sociale huurwoningen, 4 middenhuurwoningen en 34 koopwoningen. Een deel van de koopwoningen wordt levensloopbestendig uitgevoerd met slaapkamer en badkamer op de begane grond. De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026, zodra de koopwoningen verkocht zijn.

Bijzonder is de duurzame aanpak. Zo worden stenen gebruikt met 30% minder volume, wat de CO₂-uitstoot verlaagt. De wijk krijgt daarnaast nestkastjes, insectenstenen, groene erfafscheidingen, een wadi, zonnepanelen en warmtepompen. De kap van de woningen wordt geïsoleerd met biobased houtvezels.

Wethouder Emmeke Gosselink: “Trots en blij ben ik met deze mooie nieuwe buurt waar jong en oud straks fijn kunnen wonen. Dankzij de samenwerking met Baaks Belang en alle partijen verloopt dit plan voorspoedig.”

📅 Verkoop start: 11 september 2025

📍 Tussen Vordenseweg en Landgoed Baak, Baak

🏠 46 woningen (huur en koop)

🚧 Bouwstart: 2e kwartaal 2026

🔗 www.koopmansprojecten.nl

