De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want

De nieuwe 100% wollen Grolse wanten waren tijdens de jubileumbijeenkomst van de Sociëteit Grolse Wanten in Groenlo te bewonderen - Foto: Marcel Houwer

Wie aan Groenlo denkt, denkt aan vestingwallen, bier en historie. Maar er is nog iets dat onlosmakelijk met de stad is verbonden: de Grolse Want. Ooit begonnen bij de scheepers die hun schapen hoedden rond de stad, later verfijnd door vrouwen die het ambacht van generatie op generatie doorgaven. Blauwe en witte wol, samengebracht in een patroon dat net zo herkenbaar is als Groenlo zelf. De Grolse Want is geen souvenir, maar een symbool van vakmanschap, geduld en trots. Een draad die eeuwen verbindt.

