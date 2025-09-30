De Enige Echte Achterhoekse Scheurkalender 2026 gelanceerd
ZUTPHEN/DOETINCHEM – De Achterhoek krijgt een eigen scheurkalender. Vanaf nu is De Enige Echte Achterhoekse Scheurkalender 2026 verkrijgbaar, bomvol cartoons, dialect, tradities en herkenbare momenten uit de regio.
De kalender is een samenwerking van Lutim Creatief Mediabureau (Zutphen), Studio Biesterveld (Vorden/Zutphen) en Buro Achterhoek (Doetinchem). Hij bevat onder meer tekeningen uit ’t Praothuus, de strip van Derk-Jan Rouwenhorst die sinds 2015 wekelijks in Achterhoek Nieuws verschijnt. Met bijna 900 cartoons kon hij putten uit een rijke collectie. “Voor de kalender heb ik een ruime selectie gemaakt, aangevuld met nieuwe strips rond de feestdagen,” vertelt Rouwenhorst.
Ook andere bekende strips als Naober Gait, Mien Moeder en Zwientie keren terug. Verder is de kalender doorspekt met Achterhoekse gezegden, gebruiken en humor. “Bijna alles is in dialect geschreven. Dat maakt het écht Achterhoeks,” aldus Ed Smit van Buro Achterhoek.
Het idee sluit aan bij het succes van de Zutphense Scheurkalender, die in 2020 en 2023 snel uitverkocht was. Nu is gekozen voor een bredere insteek. “De Achterhoek barst van de evenementen, historie en tradities. Dat verdient een eigen kalender,” zegt Patrick van de Brink van Lutim.
De scheurkalender ligt in meer dan 40 winkels in de regio, waaronder boekhandels, landwinkels en Welkoop. Een overzicht van verkooppunten staat op achterhoeksescheurkalender.nl.
📅 Uitgave: 2026
📍 Te koop bij: boekhandels, landwinkels, Welkoop (40+ verkooppunten)
💶 Prijs: verkrijgbaar via winkels en website
🔗 Meer info: achterhoeksescheurkalender.nl
Wist je dat er zelfs een speciaal Achterhoeks woord voor een gierige drammer bestaat? Dat is een pieneköttel.
