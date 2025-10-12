De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt

Wie vandaag langs de gracht van Groenlo wandelt, ziet vooral rust: kabbelend water, groene oevers en bootjes die langzaam voorbij glijden. Maar wie even stilstaat, beseft dat dit water ooit het verschil betekende tussen leven en dood. Eeuwen geleden werden hier belegeringen uitgevochten, soldaten gelegerd en muren gebouwd om de stad te beschermen.

De gracht was niet zomaar een sloot rond de stad — het was de levensader van Grol. Eeuwenlang hield ze indringers tegen, bood ze werk in crisistijd en bracht ze later juist ontspanning voor de inwoners. Onder de huidige waterlijn liggen nog altijd sporen van kanonskogels, houten palen en vergeten verhalen.

Wat gebeurde er precies tijdens de belegeringen? Wie groef de gracht met de hand uit in de jaren dertig? En waarom bleef juist Groenlo een van de best bewaarde vestingsteden van Nederland?

